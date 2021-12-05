Новосибирец заснял редкую комету «Леонард» в небе над Кузбассом

Астроном проехал 200 км ради снимка. Фото: предоставлено Алексеем Поляковым

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял редкую комету «Леонард» и шаровое скопление звезд М3 в созвездии Гончие Псы. Для этого пришлось бороться с непогодой.

— Съемка была непростая, в этот день почти вся территория России была закрыта облаками. Нам повезло, в 150 километрах от города был участок ясного неба, но ветер был шквальный, из за этого 3/4 кадров отказались испорчены, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.

Сибиряк увлекается астрономией с 9 класса. Фото: предоставлено Алексеем Поляковым

Алексей занимается астрономией 23 года, в 9 классе накопил на первый телескоп. В поисках просветов среди пелены туч фотограф поехал на Танай — горнолыжный курорт почти в 200 километрах от Новосибирска. Астроном отметил, что комета еще будет доступна для наблюдения до 12 декабря, однако прогнозы погоды помешают ее сфотографировать.

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