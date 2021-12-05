Какие улицы очистят от снега в Новосибирске 5 декабря: список улиц

Мэрия просит автомобилистов не парковать авто Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, какие улицы очистят от снега в Новосибирске 5 декабря. Работы пройдут в семи районах, сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Снег будут убирать на 15 магистральных улицах. В мэрии предупредили автомобилистов и попросили не парковать авто по адресам:

В Центральном округе снег почистят на улице Ипподромской, Красном проспекте, улицах Ленина, Жуковского. В Дзержинском районе — на улице Фрунзе. В Калининском районе техника будет работать на улице Тюленина, в Кировском районе — на улице Ватутина, Бугринском мосту.

В Ленинском районе от снега очистят улицу Ватутина, в Октябрьском районе уборка запланирвоана на Октябрьской магистрали. В Первомайском районе техника будет работать на улице Первомайской, в Советском районе — на улицах Арбузова, Демакова, проезде между улицами Динамовцев и Энгельса.

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