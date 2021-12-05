Новосибирская студентка победила на вокальном конкурсе «Утренняя Звезда»

Юная сибирячка заставила зал прослезиться. Фото: предоставлено Екатериной Максимовой

Новосибирская студентка Екатерина Максимова взяла Гран-при международного вокального конкурса «Утренняя Звезда». Девушка рассказала КП-Новосибирск о победе:

— Я выступала с песней «Гуси- Лебеди» Юрия Антонова. Жюри отреагировали на меня и на эту песню очень тепло. Зал и жюри пели вместе со мной, а это значит, что у меня получилось достучаться до сердец! Очень приятно, что некоторые даже пустили слезу, и я мгновенно растворилась в любви и поддержке зрительного зала и судейской коллегии, — поделилась с КП-Новосибирск Екатерина Максимова.

Девушка с 4 лет занималась танцами, актерским мастерством и вокалом, участвовала во всероссийских конкурсах. После школы Екатерина поступила в эстрадно-джазовый колледж при академии Гнесиных в Москве.

— Впереди дуэт с Еленой Максимовой, который я тоже выиграла на конкурсе «Утренняя Звезда». Буду писать песни, продолжать работать над авторским материалом. И хочу себя попробовать в телевизионных проектах. Победа дала мне силы и мотивацию идти дальше, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Максимова.

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