Погода в Новосибирске на 5 декабря 2021 года: будет тепло и облачно

Днем сибирякам обещают облачность, а ночью возможен небольшой снегопад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 5 декабря 2021 года порадует горожан теплом. Днем сибирякам обещают облачность, а ночью возможен небольшой снегопад.

— В воскресенье, 5 декабря, будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха в этот день будет находиться на отметке в -2…-4 градуса, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Они обещают сибирякам температуру воздуха в -1…-3 градуса, утром и днем — снегопад, а вечером — дождь со снегом.

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