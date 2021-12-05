Новосибирск попал в коллекцию елочных игрушек с изображением городов России

Шарики с изображением часовни Николая Чудотворца в Новосибирске обойдутся всего в 895 рублей. Фото: Сибкрай.ru

Мастера из Великого Новгорода создали коллекцию уникальных елочных шариков с изображением городов России. Есть там, в том числе, и изображение Новосибирска. Однако шарики с ним практически самые дешевые. В основном игрушки с изображением населенных пунктов оцениваются в 1 100 рублей, не считая упаковок с несколькими шарами. А шарики с изображением часовни Николая Чудотворца в Новосибирске обойдутся всего в 895 рублей. В мастерской Ele Gifts объяснили, с чем это связано.

— В первую очередь, на цену влияет сама роспись. Вообще высчитывается себестоимость самого шара, в зависимости от размера, а дальше цена составляется в зависимости от сложности рисунка, а сложность рисунка оценивается временем, которое художник тратит на какое-то изображение. То есть художник может расписать 30 шаров в день, а может один. Тот, что один будет стоить две тысячи условно, а те, что 30 — по 500 рублей, — пояснил изданию Сибкрай.ru генеральный директор мастерской. — Цена на шарик с Новосибирском была сформирована в рамках расчета себестоимости и потраченного времени. Ну, видимо, художнику надо было не так много времени, чтобы нарисовать Новосибирск, чем Москву, например.

При этом, в мастерской отметили, что у покупателей всегда есть возможность оформить себе игрушку под заказ. И тогда мастера смогут изобразить там ту достопримечательность города, которую человек сам попросит.

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