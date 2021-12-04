В Новосибирске на реке Иня утка застряла во льдах

Утку заметили на середине реки. Фото: предоставлено очевидцами

Жители микрорайона Весенний в Первомайском районе Новосибирска заметили на застрявшую во льдах утку. Птицу люди увидели в субботу, 4 декабря, на реке Иня.

— Там проталина прямо посередине речки, и эта утка уже долгое время одна там плавает, видно, что с ней что-то не так, — рассказывают очевидцы в соцсетях.

Пока неизвестно, отправился ли кто-нибудь на выручку попавшей в беду утке. Ранее КП-Новосибирск уже рассказывала одну такую историю чудесного спасения птицы, оказавшейся в ловушке посреди водоема.

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Сейчас птицу отправили на лечение в зоопарк (подробнее).

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