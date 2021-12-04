В Новосибирске по Мочищенскому шоссе провезли советский Як-40

Самолет провезли прямо по дороге. Фото: Кадр из видео

В ночь на 4 декабря сибиряки, находившиеся недалеко от Мочищенского шоссе, заметили там весьма необычного участника дорожного движения. Прямо по дороге проезжал настоящий пассажирский самолет.

— Через город сегодня провезли советский Як-40, — сообщает на своей странице в инстаграме «АСТ-54». — Свое финальное пристанище борт обрел в Музее СССР на Мочищенском шоссе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как через весь город провозили фронтовой бомбардировщик Су-24. От проходной НАПО им. Чкалова его доставили на площадку между 1 и 3 корпусами НГТУ НЭТИ, где самолет занял свое место на постаменте.

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