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Происшествия4 декабря 2021 11:57

В ресторане в центре Новосибирска расплатились фальшивой пятитысячной купюрой

Подделку обнаружили уже в банке
Галина СИМОНОВА
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Подделку в банкноте заподозрили уже в банке.

Подделку в банкноте заподозрили уже в банке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из ресторанов быстрого питания на фудкорте в ТЦ в центре Новосибирска расплатились фальшивой пятитысячной купюрой. Подделку в банкноте заподозрили уже в банке, куда привезли выручку из ресторана.

— Была обнаружена и изъята купюра номиналом в пять тысяч рублей с признаками подделки. Сейчас ее отправили на исследование, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что в прошлом году банки уже обнаруживали поддельные пятитысячные купюры с таким же номером, как у этой. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

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