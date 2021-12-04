В ресторане в центре Новосибирска расплатились фальшивой пятитысячной купюрой

Подделку в банкноте заподозрили уже в банке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из ресторанов быстрого питания на фудкорте в ТЦ в центре Новосибирска расплатились фальшивой пятитысячной купюрой. Подделку в банкноте заподозрили уже в банке, куда привезли выручку из ресторана.

— Была обнаружена и изъята купюра номиналом в пять тысяч рублей с признаками подделки. Сейчас ее отправили на исследование, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что в прошлом году банки уже обнаруживали поддельные пятитысячные купюры с таким же номером, как у этой. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

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