В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 14 человек

В Новосибирске коронавирусом за последние сутки заболел еще 401 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области коронавирусом за последние сутки заболел еще 401 человек. Всего в регионе, с момента начала пандемии, зарегистрировано 84 322 случая заболевания, в том числе — у 9 027 детей. С выздоровлением уже были выписаны 57 867 пациентов, 133 из них — за последние сутки.

— Скончались еще четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 73, 67, 84, 65 и 50 лет и женщины в возрасте 82, 87, 74, 72, 79, 69, 92, 74, 67 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 3 859 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Сейчас в больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 3 887 пациентов, в том числе — 46 детей. В реанимации находятся 313 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 55 пациентов.

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