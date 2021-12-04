В Новосибирской области у мужчины из сейфа украли 830 тысяч рублей и золото

Из сейфа вор забрал деньги, золотой кулон и золотую цепочку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В жителя одного из поселков Новосибирской области украли 830 тысяч рублей и золотые украшения. Вор залез в дом через окно.

— Произошло все вечером в понедельник, 29 ноября. Грабитель проник в квартиру 45-летнего мужчины, вскрыв окно, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Там из сейфа вор забрал деньги, золотой кулон и золотую цепочку.

Сибиряк заявил о краже в полицию, сейчас грабителя разыскивают правоохранители.

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