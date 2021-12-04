В Новосибирске загорелась кабина башенного крана на стройке

В Новосибирске пожар случился в кабине башенного крана.

В Новосибирске пожар случился в кабине башенного крана на стройке в Кировском районе. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— Сегодня ночью огонь охватил кабину башенного крана на стройке по адресу Петухова, 168, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в результате произошедшего, к счастью, никто не пострадал:

— Огнем были повреждены обшивка кабины и электрощитовая крана, — сообщили в областном МЧС. — Пожарные выехали на место в 2:11, в 3:31 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.

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