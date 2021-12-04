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Общество4 декабря 2021 5:47

Бюджет Новосибирска в 2022 году составит 60 миллиардов рублей

Об этом сообщили на сессии горсовета
Галина СИМОНОВА
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В 2022 году бюджет Новосибирска составит 60 миллиардов рублей.

В 2022 году бюджет Новосибирска составит 60 миллиардов рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году бюджет Новосибирска составит 60 миллиардов рублей. Такую планку город превысил впервые.

Так, на сессии горсовета сообщили, что половину этой суммы составили собственные доходы города — это больше 30 миллиардов рублей.

Большую часть средств планируется направить на развитие социальной сферы. Более миллиарда рублей будет потрачено на решение проблем в сфере ЖКХ и капитальный ремонт домов. Это должно помочь в новом году привести в порядок гораздо больше зданий, чем в прошлом. Расходовать средства также планируется на благоустройство частного сектора.

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