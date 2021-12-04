В Новосибирске водитель «Лады» уснул за рулем и въехал в припаркованные машины. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске водитель «Лады» уснул за рулем и врезался в припаркованные машины. ДТП случилось около транспортной остановки «Полевая» в Кировском районе города.
— Днем в пятницу, 3 декабря, возле остановки общественного транспорта «Полевая», в припаркованные возле торгового павильона автомобили въехал автомобиль марки «Лада Гранта». Как выяснилось позже, водитель «Лады», уснул за рулем, а после столкновения, он заблокировал салон и снова уснул внутри автомобиля, — сообщили в официальной группе спасателей МАСС.
Прибывшие на место спасатели пытались достучаться до мужчины, однако это результатов не принесло. Тогда специалистам пришлось разблокировать салон самим. 51-летнего автомобилиста передали скорой помощи.
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