В Новосибирске несколько мужчин избили водителя автобуса

Все происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях. Фото: Кадр из видео

В Кировском районе Новосибирска прямо на дороге случилась потасовка между автомобилистами и водителем автобуса №43. Все происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— Суть конфликта точно неизвестна, но предположительно водитель автобуса подрезал парней на машине. На остановке они подошли к нему, началась словесная перепалка. Напавшие несколько раз ударили водителя, а потом сели в автомобиль без номеров и уехали. Автобус в дальнейшем тоже продолжил маршрут. Полицию вызывать не стали, — рассказал очевидец телеграмм-канале «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что сейчас информация по данному происшествию устанавливается.

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