В ЗАГСе посчитали число умерших в Новосибирской области за ноябрь 2021 года

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовали статистику данных за ноябрь 2021 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовали статистику данных за ноябрь 2021 года. За последний осенний месяц в регионе родилось в два раза меньше человек, чем умерло.
— За ноябрь в Новосибирской области родился 2341 человек, а скончались — 4382 человека, — сообщили в Управлении.
Всего за 11 месяцев прошедшего года, в Новосибирской области родились 26 176 человек, а скончались — 42 770 человек.
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