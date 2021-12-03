В ЗАГСе посчитали число умерших в Новосибирской области за ноябрь 2021 года

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовали статистику данных за ноябрь 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовали статистику данных за ноябрь 2021 года. За последний осенний месяц в регионе родилось в два раза меньше человек, чем умерло.

— За ноябрь в Новосибирской области родился 2341 человек, а скончались — 4382 человека, — сообщили в Управлении.

Всего за 11 месяцев прошедшего года, в Новосибирской области родились 26 176 человек, а скончались — 42 770 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber