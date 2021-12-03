На окраине Новосибирска двое водителей подрались прямо на дороге

Двое водителей устроили драку прямо на проезжей части. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске, в пятницу, 3 декабря, двое водителей устроили драку прямо на проезжей части. Все происходящее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.
— Около остановки «2-й Бронный переулок» водители седана Toyota Chaser и самогруза решили в кулачном поединке разрешить разногласия о некоторых нюансах ПДД, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика видно, что легковой автомобиль и грузовик стоят на дороге на «аварийке». А прямо возле машин дерутся двое мужчин. В какой-то момент они выходят прямо на середину проезжей части, едва не попав под колеса одной из машин.
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