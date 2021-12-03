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Происшествия3 декабря 2021 15:48

Главу сельсовета в Новосибирской области будут судить за раздачу муниципального жилья

Он незаконно оформил две квартиры на себя и своего заместителя
Галина СИМОНОВА
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Глава Тальменского сельсовета Новосибирской области пойдет под суд за незаконную раздачу муниципального жилья.

Глава Тальменского сельсовета Новосибирской области пойдет под суд за незаконную раздачу муниципального жилья.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Тальменского сельсовета Новосибирской области пойдет под суд за незаконную раздачу муниципального жилья. 47-летнего мужчину обвиняют в превышении полномочий по статье 286 УК РФ и растрате имущества по статье 160 УК РФ.

— В 2017-2018 годы глава сельсовета заключил два договора социального найма муниципальных жилых помещений с лицами, не являющимися нуждающимися и не состоящими на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, — сообщили в областном Следственном комитете. — Впоследствии он заключил с гражданином договор приватизации одной из этих предоставленных квартир. При этом одну из квартир мужчина забрал себе, а вторую — отдал своему заместителю, которую он позже приватизировал.

Сельсовету был причинен ущерб в сумме 369 078,48 рублей. Свою вину в преступлении мужчина не признал, однако его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно для рассмотрения в суд.

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