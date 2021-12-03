В Новосибирске экскаватор сбил 9-летнего мальчика

В Новосибирске экскаватор сбил ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске экскаватор сбил ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером, 3 декабря, в Октябрьском районе города.

— Сегодня, около семи часов вечера, 32-летний водитель Экскаватора ехал по улице Выборная со стороны улицы Кирова в сторону улицы Кленовая. Напротив дома №118\2 на улице Выборная он сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Мальчика доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пострадавшего школьника доставили в больницу с подозрением на перелом ноги. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося выясняются.

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