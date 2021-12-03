Умер Валерий Соскин — 96-летний ветеран ВОВ и новосибирский историк

В Новосибирске скончался один из старейших сотрудников Института истории СО РАН Варлен Соскин. Фото: history.nsc.ru

В Новосибирске скончался один из старейших сотрудников Института истории СО РАН Варлен Соскин. Ему было 96 лет. О том, что его не стало, в институте сообщили в пятницу, 3 декабря.

— Институт истории СО РАН с глубоким прискорбием сообщает, что ушел из жизни один из старейших сотрудников Института, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, доктор исторических наук, профессор Варлен Львович Соскин, — сообщили в институте. — Коллектив Института истории выражает свои соболезнования родным Варлена Львовича. Он останется в нашей памяти и в наших сердцах таким, каким мы его знали — полным энергии, энтузиазма, жизнелюбия.

Варлен Львович родился в 1925 году. В 1944 году окончил Томское артиллерийское училище, принимал участие в боевых действиях в 1944-1945 годах. Является одним из основателей и старейших сотрудников Института истории СО РАН. Под его научным руководством защитилось более трех десятков кандидатов и докторов наук.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Варлена Львовича.

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