В Новосибирске онкобольной ударил ножом в грудь свою жену

Мужчина ударил супругу в грудь ножом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске онкобольной ударил ножом свою жену. Инцидент произошел в Академгородке. Как сообщает источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, мужчина давно болел онкологией.
— Мужчине 66 лет. Он принимал сильные психотропные препараты. На их фоне он ударил в грудь свою жену. Ее доставили в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
По словам источника, врачи поставили пенсионерке диагноз колото-резаное ранение грудной клетки справа.
— Спустя несколько дней пенсионер сам попал в реанимацию. У него диагностировали коронавирус, — уточнил источник.
Сейчас правоохранители проводят проверку.
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