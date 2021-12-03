В Новосибирске в массовом ДТП пострадали три человека

В Советском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Вечером, 3 декабря, в Советском районе Новосибирска произошло ДТП. Там, в результате столкновения трех иномарок, пострадали несколько человек.

На дороге столкнулись три иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

— Сегодня, около шести часов вечера, 39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал со стороны улицы Лесосечная в сторону улицы Одоевского и, поворачивая налево, не пропустил автомобиль Renault Logan, за рулем которого сидел 47-летний водитель, после чего столкнулся с еще одним автомобилем Renault Logan, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В больницу попали три человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В аварии пострадали водитель «Хендая», водитель «Реналюта», и его пассажир. Их доставили в больницу для уточнения травм. На месте работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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