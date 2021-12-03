В полиции составили фоторобот. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске мужчина надругался над школьницей. Все произошло в Заельцовском районе. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Мужчине на вид было лет 30-40. Девочка помогла составить его фоторобот, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По словам источника, на этого мужчину есть еще одно заявление. Он также надругался над девочкой только из другой школы. Она так же опознала сибиряка по фотороботу.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

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