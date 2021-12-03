Дочка пенсионерки обратилась в полицию.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области внук избил свою бабушку. Инцидент произошел в Коченевском районе.
— Об этом рассказала дочка пенсионерки. Она рассказала, что внук избил женщину, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Недавно в Новосибирске женщина ударила бывшего супруга ножом в грудь. Между ними произошел конфликт. В итоге сибирячку взяли на месте преступления и она дала признательные показания. Мужчину госпитализировали в больницу.
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