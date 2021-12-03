Мальчика осмотрели врачи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области школьница пнула одноклассника в пах. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Все произошло в Коченевском районе в одном из сел. Мальчик учится в 6 классе. После произошедщего он обратился в больницу, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Врачи осмотрели ребенка и поставили диагноз — заворот левого яичка.

Напомним, что недавно школьник повредил запястье на уроке физкультуры. Врачи диагностировали у него ушиб.

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