В Новосибирске продают долю в здании старого автовокзала на Красном проспекте

Мэрия Новосибирска продаст долю в здании старого автовокзала на Красном проспекте. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мэрия Новосибирска продаст долю в здании старого автовокзала на Красном проспекте. Такое решение было принято на сессии совета депутатов в пятницу, 3 декабря, во время согласования плана приватизации муниципальной собственности на следующий год. Помимо автовокзала, в этот перечень входят еще 127 объектов: от их продажи власти планируют получить около 247 миллионов рублей.

Здание автовокзала имеет около 20 собственников, в числе которых и сам муниципалитет. Мэрии принадлежит чуть больше четверти объекта: примерно 2 тысячи квадратных метров.

Напомним, автовокзал в центре города прекратил свою работу летом 2020 года. Теперь основное здание новосибирского автовокзала находится на Гусинобродском шоссе. Но рейсовые автобусы отходят также от автостанции около Главного вокзала, и точек посадки у станции метро «Речной вокзал» и на Станиславском жилмассиве.

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