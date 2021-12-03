В Новосибирской области из-за метели перекрыли трассу «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий»

В Новосибирской области из-за сильного снегопада, днем, 3 декабря, закрыли междугороднюю дорогу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области из-за сильного снегопада, днем, 3 декабря, закрыли междугороднюю дорогу. Движение будет ограничено по трассе К-19 «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

— В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололед, недостаточная видимость, сильный боковой ветер), движение пассажирского транспорта ограничено с двух часов дня до девяти часов вечера, — сообщили в ТУАД Новосибирской области.

На трассе работает спецтехника, убирающая снег. Дорогу обрабатывают специальными противогололедными реагентами.

Метель затруднила автомобилистам проезд и по городским дорогам. Сегодня вечером Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Снегопад вкупе с гололедом также послужил причиной множества ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber