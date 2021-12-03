В Новосибирской области из-за метели перекрыли трассу «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий»

В Новосибирской области из-за сильного снегопада, днем, 3 декабря, закрыли междугороднюю дорогу.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области из-за сильного снегопада, днем, 3 декабря, закрыли междугороднюю дорогу. Движение будет ограничено по трассе К-19 «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».
— В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололед, недостаточная видимость, сильный боковой ветер), движение пассажирского транспорта ограничено с двух часов дня до девяти часов вечера, — сообщили в ТУАД Новосибирской области.
На трассе работает спецтехника, убирающая снег. Дорогу обрабатывают специальными противогололедными реагентами.
Метель затруднила автомобилистам проезд и по городским дорогам. Сегодня вечером Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Снегопад вкупе с гололедом также послужил причиной множества ДТП.
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