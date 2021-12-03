Новосибирский аналитик рассказал о том, стоит ли брать две ипотеки в 2021 году

Один из самых популярных способов приобрести свое жилье в Новосибирске — взять ипотеку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Один из самых популярных способов приобрести свое жилье в Новосибирске — взять ипотеку. На такой серьезный шаг в последнее время сибиряки стали решаться все чаще. А некоторые люди предпочитают брать сразу два кредита: чтобы сдавать одну из купленных квартир. КП-Новосибирск связались с независимым аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, чтобы выяснить, выгодно ли это в действительности.

— Если у семьи есть первоначальный взнос, скажем 70%, то оплачивать сразу два жилья вполне возможно. Однако брать две ипотеки сейчас, все-таки, не стоит, потому что цены на пике и скорее всего в будущем они еще будут меняться. Но если ипотека взята в конце 2019 года, то это, конечно, гораздо выгоднее, — поделился критик.

Эксперт также отметил, что в последнее время цены на жилье серьезно выросли:

— Ситуация, если четно, непонятная. Средняя ставка продолжает снижаться, а ключевая ставка выросла. Средняя ставка обычно на процента два выше ключевой. Сейчас же ситуация обстоит с точностью наоборот, — сообщил Сергей КП-Новосибирск.

Критик уточнил, что подобная нерыночная ситуация не может продолжаться долго, поэтому сейчас все специалисты в ближайшее время ждут изменений.

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