Десятый долгострой введен в эксплуатацию в Новосибирской области с начала года

В Новосибирской области введен в эксплуатацию один из крупнейших долгостроев — дом по улице Семьи Шамшиных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области введен в эксплуатацию один из крупнейших долгостроев — дом по улице Семьи Шамшиных, 93. Почти 330 дольщиков получили свое долгожданное жилье.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что в 2021 году это уже десятый проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Решены проблемы более 2 тысяч семей.

— Сегодня введены в эксплуатацию 11 долгостроев — из них 10 жилых домов и одна автопарковка. Среди них такие объекты, как два дома по улице Тульская, дома по улицам Кавалерийская, Коммунстроевская, Декабристов, Дуси Ковальчук, Чукотская, дом в рабочем поселке Краснообск. До конца года планируется ввод еще нескольких домов. Кроме того, поданы ходатайства в отношении почти четырех десятков проблемных объектов в московский ППК «Фонд», 12 домов уже получили одобрение, ждем принятия решения по остальным объектам, — подчеркнул Алексей Колмаков.

Решение проблем дольщиков находится на контроле региональных властей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске после сдачи долгостроя по улице Коммунстроевская, 161 долгожданные квартиры получили почти 200 человек. А более 750 обманутых дольщиков региона получили материальную компенсацию от ППК «Фонд». Совет фонда принял положительное решение в отношении 12 долгостроев нашего региона: 8 домов на достройку, 4 — на выплату компенсаций. Общая сумма компенсации составила 1 миллиард 89 миллионов рублей.

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