Пробки на вечер в Новосибирске 3 декабря 2021 года: заторы из-за снегопада сковали город

Пробки в Новосибирске затронули оба берега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки на вечер в Новосибирске 3 декабря 2021 года затронули оба берега. Из-за сильного снегопада в городе образовались заторы в 8 баллов.
На правом берегу проехать трудно по таким улицам, как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Бориса Богаткова, Кошурникова, Военная, Красный проспект, Писарева, Нарымская, Писемская и Богдана Хмельницкого.
Заторы оцениваются в 8 баллов. Фото: yandex.ru
На левом берегу пробки сковали улицы проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Ватутина, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Станционная, Троллейная, Хилокская и Петухова.
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