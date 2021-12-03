Снегопад в Новосибирске 3 декабря 2021 года: лучшие фото и видео

Снегопад в Новосибирске 3 декабря 2021 года разыгрался во второй половине дня. Фото: Кадр из видео
Снегопад в Новосибирске 3 декабря 2021 года разыгрался во второй половине дня. Сейчас на улицах города уже образовались сугробы, а машины начали вставать в километровые пробки.
— В пятницу, 3 декабря, в Новосибирске во второй половине дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. Ветер будет дуть юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха будет удерживаться на отметке от 0 до +2 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Снегопад синоптики сибирякам обещают еще и на выходных. Температура воздуха 4 и 5 декабря будет варьироваться от -2 до -5 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер