Снегопад в Новосибирске 3 декабря 2021 года: лучшие фото и видео

Снегопад в Новосибирске 3 декабря 2021 года разыгрался во второй половине дня. Фото: Кадр из видео

Снегопад в Новосибирске 3 декабря 2021 года разыгрался во второй половине дня. Сейчас на улицах города уже образовались сугробы, а машины начали вставать в километровые пробки.

— В пятницу, 3 декабря, в Новосибирске во второй половине дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. Ветер будет дуть юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха будет удерживаться на отметке от 0 до +2 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Снегопад синоптики сибирякам обещают еще и на выходных. Температура воздуха 4 и 5 декабря будет варьироваться от -2 до -5 градусов.

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