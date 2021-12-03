На строительство школы № 57 в Новосибирске направят 1,3 миллиарда рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дзержинском районе Новосибирска построят школу № 57. На ее возведение потратят свыше миллиарда рублей. Известно, что работы по строительству объекта стартуют в 2022 году. Информацию об этом в пятницу, 3 декабря, на сессии горсовета озвучил Алексей Кондратьев, глава департамента строительства.

Известно, что зданию школы, которому более 80 лет, давно требовалась реконструкция. На время ведения работ учеников распределят по другим школам. Как уточнил Алексей Кондратьев, проектную документацию объекта уже направили на госэкспертизу. В декабре 2021 года станут известны ее результаты.

По словам Кондратьева, в департаменте строительства подготовили обращение на адрес Андрея Травникова. Чтобы начать строительство, нужен объем примерно 600 миллионов рублей. Всего же на возведение школы понадобится примерно 1,3 миллиарда рублей. Работы начнутся, когда первые средства будут выделены. Городской бюджет выделит на строительство школы № 57 20% на первом этапе от общей стоимости работ.

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