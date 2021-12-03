Пассажирке рейса «Москва-Новосибирск» вызвали скорую помощь в аэропорт.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В пятницу, 3 декабря, в аэропорту Толмачево приземлился самолет «Москва-Новосибирск». Борт ожидала скорая помощь. Причина — плохое самочувствие пассажирки воздушного судна.
— Женщине, летевшей в самолете, стало плохо. Поэтому вызвали скорую помощь. Медики ожидали пассажирку у трапа самолета, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Толмачево.
Женщину осмотрели врачи. По предварительным данным, госпитализация ей не потребовалась.
В аэропорту уточнили, что в целом посадка прошла в штатном режиме.
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