Пассажирке рейса «Москва-Новосибирск» вызвали скорую помощь в аэропорт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 3 декабря, в аэропорту Толмачево приземлился самолет «Москва-Новосибирск». Борт ожидала скорая помощь. Причина — плохое самочувствие пассажирки воздушного судна.

— Женщине, летевшей в самолете, стало плохо. Поэтому вызвали скорую помощь. Медики ожидали пассажирку у трапа самолета, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Толмачево.

Женщину осмотрели врачи. По предварительным данным, госпитализация ей не потребовалась.

В аэропорту уточнили, что в целом посадка прошла в штатном режиме.

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