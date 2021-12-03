Под Новосибирском реконструировали участок трассы К-17 в Павлодар. Фото: Правительство НСО.

Под Новосибирском после реконструкции открыли движение на участке трассы Новосибирск — Ярково в Новосибирском районе, близ поселка Верх-Тула. Речь идет об автодороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Новый участок, по данным правительства Новосибирской области, построили в обход поселка Верх-Тула. Его реконструкцию завершили досрочно — на полгода раньше.

Известно, что весь проект разбит на 4 строительных этапа. Первый предполагал работы на трассе от Новосибирске до Верх-Тулы. Второй предусматривал строительство нового участка в обход поселка. А третий этап — обеспечение реконструкции прямого участка трассы длиной 4,5 километра. Что касается четвертого этапа, то на нем обустроят обход села Ярково.

— Дорога с высокой пропускной способностью, комфортными и безопасными условиями движения — пример результативного участия Новосибирской области в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Это — важный этап в создании вокруг Новосибирска 50-километровой зоны дорог первой технической категории и в расширении транспортного коридора, связывающего Новосибирскую область с соседними регионами России и Республикой Казахстан, — уточнили в правительстве Новосибирской области.

На открытии участка побывал губернатор региона Андрей Травников. Глава области поблагодарил рабочих за труд и вклад в строительство дорог региона.

— Этот объект — долгожданный, важный для Новосибирского района. Всех поздравляю с завершением очередного этапа реконструкции автодороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» на одном из самых загруженных участков, — сказал Андрей Травников.

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