Еще 15 жителей Новосибирской области скончались от коронавируса

За сутки заболели еще 396 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
3 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последний день от коронавируса умерли еще 15 человек.
— Это были мужчины в возрасте 41, 49, 59, 69, 75, 64, 74, 87 лет и женщины в возрасте 60, 57, 81, 54, 83, 87, 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 845 человек, — сообщили в областном оперштабе.
За день заболели ещё 396 человек. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 83 921 случай коронавируса, в том числе у 8 946 детей.
С выздоровлением уже выписаны в сумме 57 734 пациента, за сутки выздоровели 128 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 969 человек, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 309 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 55 пациентов.
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