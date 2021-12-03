В Новосибирске оштрафовали организаторов незаконного снегоотвала. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дзержинском районе Новосибирска представители администрации пресекли незаконный снегоотвал. Его организовали на улице Полякова. На нарушителей составили 5 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Известно, снегоотвал обнаружил лесник Горзеленхоза, когда обходил территории городских лесов. Для того, чтобы пресечь незаконный отвал снега, сотрудники администрации вместе с полицейскими провели несколько рейдов, в том числе и ночных. В ходе них они зафиксировали 8 фактов нарушений — снег вывозили и сбрасывали грузовики.

— После проверок возбудили 8 производств по делу об административных правонарушениях. Кроме того, составили 5 протоколов по статье 8.22 Закона НСО «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Два из них уже рассмотрела районная административная комиссия. После чего вынесли решение о привлечении нарушителей к ответственности — им назначили штраф в размере 8 тысяч рублей, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Власти уточнили, в городе ведется постоянная работа, направленная на выявление незаконных снегоотвалов и свалок ТКО.

Новосибирцев, которые обнаружили факты несанкционированного вывоза и складирования снега или отходов на территории Дзержинского района, просят сообщить об этом по номеру — 227-57-17.

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