Новосибирские депутаты одобрили повышение зарплаты Анатолия Локтя на 3,9%. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирские депутаты на сессии совета депутатов одобрили повышение заработных плат муниципальным служащим, а также градоначальнику Анатолию Локтю. Размер индексации составит 3,9 %. Большинство участников проголосовали за индексацию.

На сессии совета депутат Антон Картавин намекнул мэру Анатолию Локтю на плохую уборку снега в городе. А также поинтересовался, на сколько градоначальнику нужно поднять зарплату, чтобы решить эту проблему.

Мэр на это ответил, что речь идет об индексации, из которой Антон Картавин пытался вырвать категории и дать оценки. Мэр подчеркнул, что Картавин вправе оценивать работу муниципальных служащих и структур. Однако, по мнению Анатолия Локтя, вырывать из контекста равносильно нарушению управленческих принципов.

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