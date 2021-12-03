Стаи черных ворон заполонили Новосибирск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск заполонили стаи черных ворон. Как рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский, птиц сейчас можно заметить в любом месте в центральной части Новосибирска.

— Там есть высокие деревья и многоэтажки с плоскими крышами. Также привлекает воронье сюда яркое искусственное освещение и декоративная подсветка зданий. К тому же, в центре города температура воздуха, как правило, на несколько градусов выше, чем в пригородах. Ночь зимой долгая, 15 часов и дольше. Искусственное освещение позволяет воронам быть активными допоздна вечером и задолго до рассвета утром. Они могут даже кормиться ягодами рябины и плодами ранеток в городских скверах и парках в позднее вечернее время, когда в пригородах полная темнота. Добрых птиц, вроде симпатичных свиристелей, не каждую зиму дождешься, а воронье тут как тут всегда. Их привлекают на зимовку сюда полигоны ТБО, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск ученый.

Орнитолог добавил, поздней осенью вороны собираются у свалок разных городов и райцентров.

— Снегопады засыпают небольшие свалки ТБО, и воронье перемещается к полигонам ТБО вблизи мегаполисов, где отходы подвозят ежедневно и помногу. Так что там всегда имеются пищевые объекты, пригодные для птиц. Там и крыс немало и много голубей, часть которых там и погибают, и тоже идут на корм воронам, — уточнил Алексей Яновский КП-Новосибирск.

Он также сказал, что в течение зимы число ворон в Новосибирске будет только расти. Своего максимума в несколько тысяч особей оно достигнет в феврале.

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