В декабре зрителей Wink ждут киновстречи со смешным, страшным и сказочным

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Открывает подборку российская комедия «Дракулов» (16+). За образ графа-кровопийцы отвечает Михаил Галустян. Живущий в мрачной усадьбе Дракулов задумывает сменить обстановку и купить дом в Москве. Детали сделки пользователи Wink смогут узнать с 21 декабря.

Для любителей по-настоящему страшного видеосервис Wink тоже подготовил загадку. Режиссер триллера «Ледяной демон» (16+) Иван Капитонов перенес в наше время финно-угорский миф о злом духе, который сохраняет жизнь замерзающим путникам, чтобы они могли завершить месть. Детали зрители узнают 4 декабря.

Иные духи действуют в исторической драме «Тыгын Дархан» (16+), снятой по книгам якутского народного писателя Василия Яковлева-Далана. Картина отправит зрителей на четыре века назад, во времена, когда якутская земля страдала от междоусобиц. В видеосервисе Wink эпос доступен со 2 декабря.

Список зарубежных цифровых премьер открывает первый режиссерский опыт немецкого актера Даниэля Брюля. В картине «По соседству» (16+) звезда «Бесславных ублюдков» и «Гуд бай, Ленин!» играет почти самого себя. Фильм ждет пользователей видеосервиса Wink с 16 декабря.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Мультипликационный фильм «Лука» (6+) мгновенно перенесет зрителей всех возрастов из наступающей зимы в летние каникулы у моря. Как и в любом мультике студии Pixar, зрителей ждет неповторимый и трогательный сюжет. Всей семьей окунуться в мир детства видеосервис Wink предлагает со 2 декабря.

Герою Дэниела Крэйга наверняка тоже хотелось размеренной жизни у моря, но в заключительном фильме агентской саги «Не время умирать» (12+) Бонду снова пришлось изменить планы. Попрощаться с Джеймсом Бондом (или разглядеть надежду на продолжение?) пользователи Wink смогут с 8 декабря.

Еще одна суперсхватка ждет поклонников героев комиксов о мстителях в фантастическом боевике «Черная вдова» (16+). Агенту КГБ Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон) предстоит не только выполнить спецзадание, но разобраться в непростой семейной истории. Экранизация этого комикса установила несколько рекордов сборов и вошла в десятку самых кассовых проектов 2021 года. Присоединиться к героям захватывающего блокбастера подписчики Wink смогут с 16 декабря.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.