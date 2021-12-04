Погода в Новосибирске на 4 декабря 2021 года: метель и похолодание до -5

В Новосибирске снова пойдет снег.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Погода в Новосибирске на 4 декабря 2021 года: снова будет метель, порывистый ветер и похолодание до -5 градусов.
— В ночь на пятницу температура составит -5…-7, днем — -3…-5. Будет небольшой снег, местами метель и ветер со скоростью до 13 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области ночью столбик термометра покажет около -15 градусов, а днем опустится до -3…-8.
«Яндекс.Погода» прогнозирует теплый день с температурой -3…-4 градуса, с небольшим снегом.
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