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Общество3 декабря 2021 5:04

В Новосибирске задержали вооруженных мужчин: одного в кафе, второго в магазине

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ состоялась церемония награждения отличившихся в работе бойцов групп быстрого реагирования
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

За профессионализм и бесстрашие при задержании 25.09.2021 вооруженного огнестрельным оружием правонарушителя в кафе Октябрьского района города Новосибирска был награжден экипаж ГБР-1 - Андрей Анатольевич Астраханов и Александр Владимирович Акуленко.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Бойцы ГБР-6 Александр Юрьевич Причиненко и Алексей Сергеевич Замахин были награждены за задержание 03.10.2021 вооруженного ножом правонарушителя в магазине на улице Народной.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В знак признательности за отличную службу и профессионализм охранники были награждены благодарственными письмами, памятными подарками и денежными премиями.