Власти Новосибирской области обсудили с рестораторами смягчение ограничений по QR-кодам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские рестораторы, заявившие о том, что их бизнес страдает из-за введения QR-кодов, встретились с властями. Они обсудили возможное ослабление ковидных ограничений, а также то, какую поддержку готовы оказать предпринимателям власти.

По словам рестораторов, введение QR-кодов существенно снизило посещаемость. В свою очередь это сильно ударило по бюджету. Известно, что такая ситуация может пагубно сказаться на выплате сотрудникам общепита заработной платы за ноябрь 2021 года.

Стороны обсудили ситуацию. Как сообщили в правительстве Новосибирской области, ограничения могут ослабить в случае улучшения эпидемиологической обстановки. Например, систему QR-кодов могут отменить в заведениях общепита, где число посадочных мест меньше 50.

Кроме того, власти Новосибирской области готовы поддержать рестораторов. Среди мер поддержки — помощь с возмещением расходов на средства гигиены, а также льготное налогообложение. При этом все эти меры должны быть экономически обоснованными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber