Здание новосибирского казначейства отремонтируют за 112 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в здании областного казначейства на Кирова 3/1 запланировали капитальный ремонт. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Исходя из опубликованных на портале документов, ремонтные работы нужно провести на площади 5490 квадратов. Так, подрядчику предстоит установка сантехники, дверных блоков, а также монтаж подвесного потолка. Кроме того, рабочим нужно будет заменить в здании обои. Капитальный ремонт также предполагает замену проводки, замену грузового лифта, а также установку светодиодных светильников.

Известно также, что ремонтные работы нужно будет осуществить с 2021 по 2023 год. Подать заявки на участие в конкурсе необходимо до 9 декабря 2021 года.

Сумма, которую готовы выделить на ремонт казначейства, составляет 112,2 миллионов рублей.

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