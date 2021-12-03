На территории новосибирского крематория установили первый в России цифровой колумбарий. Фото: YouTube // "Похоронщик ТВ".

На территории новосибирского крематория установили первый в России цифровой колумбарий. Речь о памятнике, в который вмонтирован экран. На нем транслируют видео об усопшем. Внутри колумбария — прах умершего человека.

— Это склеп на две ниши, в котором установлен телевизор. Такая задумка была давным-давно. Мы пробовали ставить телевизор на колумбарий Арнольда Каца, но, к сожалению, тогда технических знаний и навыков было недостаточно для того, чтобы он работал в полную силу. Для этого мы пригласили специального инженера, который приехал с Набережных Челнов, — поделился дизайнер-архитектор новосибирского крематория Павел Бабкин.

Дизайнер Марсель Мухаметшин из Набережных Челнов рассказал, что запатентовал идею цифрового памятника в 2012 году.

— Такая идея пришла, потому что мама моего папы, моя бабушка, умерла, когда моему папе было 10 лет. И он помнил о ней только некоторые моменты. Это ощущение уходящей памяти оно меня привело к идее цифрового памятника. Когда мой папа умер в 2018 году, я ему поставил такой памятник, — сообщил Мухаметшин.

Идеей цифрового памятника заинтересовались представители новосибирского крематория.

— Я приехал в новосибирский крематорий для того, чтобы собрать первый в России цифровой колумбарий, — добавил дизайнер Марсель Мухаметшин.

Известно, что на установку колумбария у специалистов ушло 4 дня.

— Если мы раньше просто смотрели на портрет, который был награвирован на плите, то теперь мы можем видеть полноценную цветную картинку с движениями, — сказал Павел Бабкин.

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