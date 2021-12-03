В Новосибирске вынесли приговор 16-летнему парню, напавшему на двух подростков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд вынес приговор 16-летнему парню, который напал на двух несовершеннолетних. В отношении него ранее возбудили и расследовали уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие и суд установили, 26 июня 2021 года возле дома на улице Гоголя в Дзержинском районе города Новосибирска юный злоумышленник встретил двух подростков. Он попросил у них телефоны, чтобы позвонить. Несовершеннолетние согласились и передали тому смартфоны. 16-летний парень оценил стоимость гаджетов и решил их похитить. Когда подростки потребовали вернуть им телефоны, новосибирец напал на них и избил кулаками, — уточнили в Следственном комитете.

Однако ребята смогли ответить обидчику. Они с помощью физической силы отобрали у него свои телефоны и убежали от агрессора. В результате нападения подростки получили травмы. Врачи оценили их как легкий вред здоровью.

Во время следствия 16-летний парень полностью признал вину.

Суд вынес ему приговор — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

В СК уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.

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