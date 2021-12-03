Полицейские ищут девушку, обокравшую новосибирца на свидании . Фото: МВД 54.

Новосибирские полицейские ищут 28-летнюю Горячеву Ирину Александровну. Ее подозревают в краже. Преступление девушка, по данным правоохранителей, совершила на свидании. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Как удалось установить, 8 октября житель Новосибирска познакомился с Горячевой в кафе на улице Хилокской, 19. После знакомства пара отправилась в хостел. Там они распивали спиртное. После этого потерпевший уснул, а когда проснулся понял, что новой знакомой рядом нет. Вместе с ней исчезло и портмоне — в нем было 4 тысяч рублей. Когда потерпевший вернулся домой, обнаружил сообщения о переводе денежных средств в размере 70 000 рублей, — уточнили в ведомстве.

На подозреваемую, уроженку Кемерово, завели уголовное дело, по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Известно, что постоянного места жительства в Новосибирске у девушки нет.

В полиции просят всех, кому что-то известно о местонахождении сибирячки, изображенной на фото, позвонить по номерам — 232-16-45, 232-17-18, 232-64-72, 8-996-545-45-90. Анонимность гарантирована.

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