Застройщик «АльянсСтрой» отсудил у мэрии Новосибирска 293 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «АльянсСтрой» отсудила у мэрии Новосибирска 293,5 миллионов рублей. Сумма служит компенсацией расходов, направленных на строительство спорткомплекса вблизи лицея № 22. Информация об этом отражена в картотеке Арбитражного суда.

Застройщик заявил, что решение властей не позволило ему завершить объект, а также не отдали территорию под бизнес-центр. В свою очередь суд удовлетворил иск компании

По последним данным, готовность здания составляет 95%. Застройщик планировал возвести в Новосибирске 8-этажный бизнес-центр.

В свою очередь власти Новосибирска заявили, что денежных средств на выплату компенсации компании«АльянсСтрой» в бюджете города не предусмотрено. Ранее мэр Анатолий Локоть сообщил, что власти намерены оспорить решение Арбитражного суда.

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