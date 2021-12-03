Застройщик «АльянсСтрой» отсудил у мэрии Новосибирска 293 миллиона рублей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Компания «АльянсСтрой» отсудила у мэрии Новосибирска 293,5 миллионов рублей. Сумма служит компенсацией расходов, направленных на строительство спорткомплекса вблизи лицея № 22. Информация об этом отражена в картотеке Арбитражного суда.
Застройщик заявил, что решение властей не позволило ему завершить объект, а также не отдали территорию под бизнес-центр. В свою очередь суд удовлетворил иск компании
По последним данным, готовность здания составляет 95%. Застройщик планировал возвести в Новосибирске 8-этажный бизнес-центр.
В свою очередь власти Новосибирска заявили, что денежных средств на выплату компенсации компании«АльянсСтрой» в бюджете города не предусмотрено. Ранее мэр Анатолий Локоть сообщил, что власти намерены оспорить решение Арбитражного суда.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер