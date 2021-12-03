Пробки в Новосибирске на утро 3 декабря 2021 года: сложно проехать по Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 3 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 3 декабря 2021 года: затор на Станционной улице. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Пархоменко, Троллейной и Титова. Пробки сковали улицы Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и Аникина.

На правом берегу традиционная пробка на Большевистской в сторону Речного вокзала. Затруднено движение по улицам Восход, Гурьевской, Кирова и Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро пятницы, 3 декабря, достиг 6 баллов.

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