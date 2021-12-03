Новосибирцы попытались защитить уличных музыкантов от полиции в метро на Маркса. Фото: «Коалиция Новосибирск 2020».
В Новосибирске у музыкантов, играющих в метро на Маркса, возникли проблемы с полицией. Творчество уличных певцов попытались отстоять неравнодушные очевидцы — они вступили в спор с правоохранителями. Информация об этом появилась в соцсетях.
— У выхода на Площади Маркса часто играют музыканты. Полицейские попытались их прогнать, но музыканты уходить отказались. Неравнодушные люди встали на защиту музыкантов и задали полицейским несколько справедливых вопросов, — говорится в сообщении паблика «Коалиция Новосибирск 2020».
На кадрах горожане негодовали, почему полицейские прогнали музыкантов. На возмущение новосибирцев полицейские ответили, что выполняют свою работу.
— Это наша обязанность, — говорит на кадрах один из правоохранителей.
По словам полицейских, музыканты нарушили общественный порядок, а также вступили в спор с полицией.
Как сообщают очевидцы, уличных певцов все же задержали и увезли в отдел.
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