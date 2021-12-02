На трассе в Новосибирской области заметили верблюда

Верблюд спокойно прогуливался по дороге. Фото: Кадр из видео

В Новосибирской области автомобилисты заметили верблюда, спокойно прогуливающегося по заснеженной дороге. Необычного для сибирских широт обитателя они засняли на видео и выложили в сеть.

— В Ордынском районе нужно быть бдительными, ведь на дороге можно встретить не только лося, но и верблюда, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки не удержались от шуток, а некоторые отметили, что местных жителей таким разнообразием фауны уже не удивить:

— Он дорогу в Эмираты просто ищет.

— Это, видимо, мода такая. У нас недалеко от поселка тоже верблюды пасутся.

— От каравана отбился? — пишут люди.

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