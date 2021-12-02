В Новосибирске в одном из домов украли подъездную дверь

Дверь грабители погрузили в кузов грузовика. Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео

В Новосибирске, днем в четверг, 2 декабря, в одном из жилых домов на МЖК украли подъездную дверь. Все произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— Сегодня днем из подъезда дома №40/2 на улице Высоцкого неизвестные стащили входную металлическую дверь, которую оперативно погрузили в кузов грузовика, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Сейчас бесцеремонных грабителей ищет полиция.

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